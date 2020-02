Ranieri: “Abbiamo giocato contro un ottimo Napoli. Complimenti a loro” (Di martedì 4 febbraio 2020) Al termine di Sampdoria-Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore dei blucerchiati, Claudio Ranieri. “Abbiamo giocato contro un ottimo Napoli, dopo i due gol ho dovuto cambiare sistema di gioco e abbiamo ripreso in mano la partita facendo buone cose. Nel secondo tempo molto noi e meno loro, certo, all’ultimo quando fai errori ci sono giocatori che te la fanno pagare, Complimenti a loro”. Decisiva l’uscita di Quagliarella? “Lui, Ramirez, sono uomini di qualità che quando mancano scende il livello tecnico della squadra, peccato perché avevamo fatto grandi cose, ancora una volta sono stato costretto a cambi per infortuni e non posso mai giocarmi tutte le mie carte”. La Sampdoria ha preso 15 gol nella prima mezz’ora, un po’ troppi, non fa riflettere? “Certo, non entriamo in campo con il piglio giusto ma siamo in partita ... ilnapolista

