Platinum potrebbe finanziare il porting di Wonderful 101 per PS4 e Switch su Kickstarter (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sembra che Platinum Games stia per fare un grande annuncio realtivo a Wonderful 101.Si dice che The Wonderful 101, un amato gioco per Nintendo Wii U dello storico sviluppatore giapponese Platinum Games, sia in lavorazione per Switch e PS4.Questo secondo Gamexplain, che ha rivelato che Platinum porterà il progetto su Kickstarter. Il giornalista Liam Robertson ha affermato che le voci sono accurate e che il progetto dovrebbe prendere il via oggi su Kickstarter. Leggi altro... eurogamer

maytasha07 : RT @NintendOnTweet: #TheWonderful101, #PlatinumGames potrebbe utilizzare #Kickstarter Per approfondire: - kuusevana : RT @NintendOnTweet: #TheWonderful101, #PlatinumGames potrebbe utilizzare #Kickstarter Per approfondire: - NintendOnTweet : #TheWonderful101, #PlatinumGames potrebbe utilizzare #Kickstarter Per approfondire: -