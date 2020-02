Palermo, Salvini annulla la visita a Ballarò. Lo aspettavano i contestatori (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ha saltato la visita a Ballarò, quartiere multietnico di Palermo, dove lo attendeva una folla di contestatori, e ai cronisti ha spiegato: «Se qualcuno vive le sue giornate cercando sul giornale dove va Salvini per rompermi le scatole vive male. Adoro chi non la pensa come me, basta che non disturbi il prossimo». «A Ballarò andrò quando potrò portare qualche proposta concreta. Se mi chiedono di passare da un commissariato di polizia, do la precedenza a questo con tutto il rispetto», ha affermato. «Non ci sono proprietari di Ballarò, di Palermo o di quartieri – ha aggiunto Salvini – Sono contento però che il solo annuncio della mia presenza abbia portato qualcuno a pulire dove non si pulisce mai. Ogni settimana annuncerò la mia presenza in una città diversa della Sicilia così almeno il sindaco manda a pulire quel quartiere». LIVE ... open.online

