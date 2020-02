Nadia non è sola perché Nadia è tutti noi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Appello dell'Associazione Antimafie Rita Atria: la co fondatrice Nadia Furnari è stata condannata per la pubblicazione di due lettere dell'avv. Fabio Repici di critica dell'allora prefetto di Messina Pensiamo che sia inutile dire chi sia Nadia Furnari, cofondatrice dell'Associazione Antimafie Rita Atria, ma se non la conosceste ve la raccontiamo noi un po' della sua storia, noi tutti che abbiamo avuto la fortuna di averla come amica e il privilegio di averla come compagna in tutto il nostro (...) - Attualità / Sicilia, Informazione, Repressione, Attivismo feedproxy.google

silviunzel : Stamattina è cominciata demmerda, allora per consolarmi sono passata dalla magica Nadia, edicolante di fäediuscia,… - Graziel65255465 : @Stefylap @Nadia_hopppe1 @chetempochefa @RobertoBurioni Questo è quello che le raccontano, utilizzare i bimbi sani… - cinti_nadia : @nzingaretti Bisognerebbe anche stabilizzarle e pagarle a dovere queste figure.... Non trova ? -