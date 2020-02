MotoGP, la Suzuki è pronta a blindare Rins e Mir. Ducati beffata? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alex Rins è ad un passo dal rinnovo con la Suzuki. Il team è pronto a prolungare anche il contratto di Joan Mir. Ducati beffata? ROMA – Alex Rins è ad un passo dal rinnovo con la Suzuki. Le voci di un possibile inserimento della Ducati sul pilota ha portato la scuderia giapponese ad accelerare per blindare il proprio talento. Si parla di un prolungamento fino al 2022. La trattativa sembra essere ben impostata con l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Un rapporto confermato per cercare di raggiungere quel titolo mondiale che sembrava essere alla portata dopo le prime gare della stagione prima di un black-out che è costato molto caro. La Suzuki pensa al rinnovo di Mir Non solo Rins, la Suzuki pensa anche al rinnovo di Joan Mir. Nelle ultime settimane la casa giapponese ha iniziato la trattativa per cercare di confermare anche il pilota spagnolo. ... newsmondo

