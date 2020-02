Matteo Salvini mangia cinese (ma i fans non apprezzano) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Matteo Salvini mangia cinese. Sulla sua pagina facebook ieri il Capitano ha voluto mandare un segnale al popolo per tranquillizzare in tempi di Coronavirus spiegando che la cenetta cinese è “da leccarsi i baffi”. C’è però un problema: i suoi fans non sono per niente d’accordo. “Continuerò a mangiare emiliano come sempre, la cucina cinese mi fa schifo… sono sporchini, unti e misteriosi…”, dicono i suoi fans che poi vanno persino all’attacco di “chi fa propaganda”: “Dopo aver difeso il made in Italy per anni, esibire questa porcheria…”. Ma per fortuna c’è chi non si smentisce mai: Leggi anche: Perché con Open Arms Salvini rischia molto e non può nascondersi dietro Conte L'articolo Matteo Salvini mangia cinese (ma i fans non apprezzano) proviene da nextQuotidiano. nextquotidiano

