Mastantuono e Orlando | Renzi ha scelto i suoi alfieri nel Sannio | “Regionali e Comunali?

Cinzia Mastantuono e Pasquale Orlando. 'Italia Viva', nel Sannio, parte da qui. Da due coordinatori alla pari, una donna e un uomo. Così ha voluto Matteo Renzi. Per Benevento come per ogni altra provincia italiana. Cinzia Mastantuono è un'imprenditrice impegnata nel campo delle tecnologie ecocompatibili e della torrefazione artigianale. "Ma faccio politica da quando ero ancora una bambina, mio nonno Nicola è stato tra i protagonisti dell'esperienza liberale a Benevento". Nel 2010, da esponente della società civile, alla prima esperienza, raccolse circa 700 preferenze alle elezioni regionali, candidata per Stefano Caldoro nel listone che raggruppava Mpa-Nuovo Psi e Pri. "Un risultato sorprendente visto che ero una new entry e che partivo dall'esclusivo sostegno della mia famiglia. E grazie ai miei voti Caldoro riuscì a vincere anche nel Sannio".

