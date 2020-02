Lista Champions, per la Juve c’è Chiellini (Di lunedì 3 febbraio 2020) Juventus, la Lista Champions League per la fase a eliminazione del 2020. C’è Giorgio Chiellini, nella speranza che recuperi per la fase finale della stagione. In vista della sfida del 26 febbraio contro il Lione, la Juventus ha presentato la Lista Champions League con i nomi dei calciatori che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta del torneo. Come noto, la Champions resta il grande obiettivo della squadra allenata da Maurizio Sarri. Maurizio Sarri Juventus, la Lista Champions per la fase a eliminazione Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio Difensori: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Berardeschi La notizia in casa Juve è senza ombra di dubbio il nome di Giorgio ... newsmondo

