L’audio choc di un litigio tra Johnny Depp e Amber Heard: “Mi dispiace non averti colpito in faccia con un vero schiaffo” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Stavolta le botte le ha prese Johnny Depp. Nel bel mezzo di una travagliata separazione tra il protagonista de Il Pirata dei Caraibi e la ex Amber Heard sbuca L’audio malandrino. Le registrazioni pubblicate dal Daily Mail, sono uno stralcio di una lunga sessione di terapia di coppia a cui si sottoposero i due nel 2015 e che la Heard registrò con il cellulare. L’attrice ammetterebbe di aver colpito il divo di Hollywood e di avergli tirato contro “pentole, padelle e vasi” in un eccesso di rabbia. Sulle colonne del tabloid inglese appare la frase integrale della Heard che commenta la sua sfuriata della sera precedente: “Mi dispiace non averti colpito in faccia con un vero schiaffo, ti stavo colpendo ma non ti ho dato un pugno. Tesoro, non sei stato preso a pugni”. Esagerata sì, ma senza aver perso il controllo: “Non so quale sia stato il movimento della mia mano, ma stai bene, non ti ho ... ilfattoquotidiano

