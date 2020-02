Il Napoli è cresciuto mentalmente, altrimenti stasera non si batte questa Sampdoria all’inglese (Di martedì 4 febbraio 2020) Sampdoria-Napoli è stata una partita che non sembrava del campionato italiano. E il Napoli l’ha vinta con una determinazione da squadra consapevole. È stato l’aspetto più importante della serata. Il Napoli ha vinto una partita che stava vincendo 2-0 dopo quindici minuti e che a un quarto d’ora dal termine la Sampdoria aveva rimontato. La squadra di Gattuso non si è persa d’animo. Il tecnico ha fatto pesare la forza della panchina, e proprio Demme – entrato al posto di Lobotka – l’ha decisa con un rasoterra in area. Infine, Mertens – anche lui è entrato dalla panchina, come Politano – si è avvicinato ulteriormente ad Hamsik. Si è detto e pensato tante volte alle partite della svolta. Non sappiamo se questa lo sia, è certamente una partita che ha mostrato una crescita globale del Napoli. Che ha giocato molto bene all’inizio, ha ... ilnapolista

GRAFICO – CIES – Fabian Ruiz giocatore più costoso del Napoli : ecco quanto è cresciuto il suo valore : Fabian Ruiz è il giocatore più costoso della SSC Napoli Secondo l’osservatorio calcistico del CIES , nel Napoli c’è un giocatore che vale oro. Si tratta del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz . Secondo il CIES ha una valutazione economica davvero alta. Si tratta infatti di una cifra che oscilla tra i 90 e i 120 milioni di euro. Si tratterebbe di un valore quadruplicato per Fabian , visto che il Napoli lo acquistò per 30 milioni ...

Napoli - tutto l'amore di Koulibaly : «Qui sono cresciuto e sono a casa» : Lontano per la nazionale ma sempre protagonista. Così dal ritiro del Senegal Kalidou Koulibaly ha voluto mandare un pensiero d'amore al Napoli e a Napoli. «Qui sono nati i miei...

