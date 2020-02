Il console onorario dell’Oman visita la Val di Fassa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il console onorario del Sultanato dell’Oman Giuseppe De Pascali è stato in visita in Val di Fassa. Il console, che ha raggiunto la valle grazie a un viaggio organizzato da Confcommercio Trentino, è stato accolto in terra ladina da Andrea Weiss direttore dell’Apt della Val di Fassa, assieme ad alcuni imprenditori Fassani e da referenti locali di Confcommercio che lo hanno condotto anche a Passo Pordoi e di lì al Sass Pordoi. De Pascali ha avuto modo di visitare i centri termali di Pozza che utilizzano sia le proprietà curative della sorgente di Aloch, come le Terme Dolomia, sia la declinazione wellness delle acque, esaltate nelle nuove QC Terme Dolomiti. Il viaggio di De Pascali, che in questi giorni ha conosciuto anche altre località turistiche trentine, rappresenta il primo passo per incentivare i rapporti, con scambi commerciali e non solo, tra il territorio provinciale e l’Oman. “Il ... ildenaro

blrer : RT @ConsolatoBLRSar: I migliori complimenti e auguri a Olga Vronskaya che il Presidente della Repubblica Belarus Aleksandr Lukashenko ha in… - blrer : RT @ConsolatoBLRSar: Nel pomeriggio di domenica a Calamosca a Cagliari il Console onorario bielorusso Giuseppe Carboni insieme al collega c… - MonicaRBedana : @SarahTranslate Questo gesto ti colloca per sempre nell'Olimpo(è come se lo offrissero a me. Però una sera ho mangi… -