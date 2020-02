Fabio Testi Grande Fratello Vip: suo figlio non è in pericolo per il coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) GF Vip anticipazioni, Fabio Testi: suo figlio non è bloccato in Cina per il coronavirus In questi ultimi giorni è circolata la news per cui il figlio di Fabio Testi sarebbe bloccato in Cina per via del coronavirus. Addirittura è trapelata la notizia che il concorrente del Grande Fratello Vip non sarebbe stato informato dalla produzione su questa faccenda. Ma cosa c’è di vero in tutto ciò? A quanto pare nulla. Difatti poco fa il portale FanPage.it ha contattato l’agente del figlio dell’inquilino della casa del GF Vip, che ha smentito seccamente queste voci di corridoio, bollandole come delle semplici fake news: “Fabio jr vive a Shanghai da anni ed è sereno, non ha provato a rientrare in Italia e non è rimasto bloccato diversamente da quanto ho letto in giro…” Una dichiarazione che non ha lasciato spazio ad alcun dubbio a tal proposito. Fabio Testi ... lanostratv

IserimReal : Quest'anno non riesco ad avere un preferito, dico solo che, tra pregi e difetti, l'unico che ne esce pulito è Fabio… - notizieit : GF VIP, il figlio di Fabio Testi bloccato in Cina per il #Coronavirus - gabrielle19611 : @artvneil Infatti!!!! Fabio Testi è un russatore seriale, ma nessuno lo dice! ?? -