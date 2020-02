Elettra Lamborghini pubblica una story ma compare un oggetto inaspettato sul comodino (Di lunedì 3 febbraio 2020) Elettra Lamborghini sarà una delle prossime concorrenti della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Già nella giornata di ieri cantanti, ospiti e vip hanno cominciato a radunarsi nella città dei fiori per l’inizio della kermesse musicale. Elettra è arrivata proprio ieri e ha cominciato a pubblicare una serie di Instagram Stories sul suo profilo. Un dettaglio, però, non è sfuggito ai più attenti. La ragazza, infatti, era in procinto di fare uno scherzo a una delle sue accompagnatrici al Festival. Lo scherzo consisteva nel farsi trovare svenuta sul pavimento. Peccato però che Elettra Lamborghini si sia scordata sul comodino un oggetto molto… particolare. Lo scherzo di Elettra Lamborghini L’amica di Elettra entra nella stanza e corre verso la cantante, in preda al panico, esclamando: Elettra! La Lamborghini, però, scoppia in una sonora ... trendit

turnthelighters : Voglio interazioni tra Achille Lauro ed Elettra Lamborghini grz prg - ravenclaw_ : Siamo appena entrati nella settimana di Sanremo e io già penso al duetto Elettra Lamborghini - Myss Keta - giampieffe : Leaked le prove della performance di Elettra Lamborghini e M¥SS KETA della canzone Non Succederà Piú #Sanremo2020 -