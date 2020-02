Demme è il secondo Diego a segnare in Serie A con il Napoli (Di martedì 4 febbraio 2020) Lo hanno ricordato a Sky subito dopo il fischio finale di Sampdoria -Napoli e lo riporta su Twitter Opta: Diego Demme è il secondo Diego a segnare in Serie A con il Napoli. Il primo fu Maradona, che segnò il suo primo gol contro la Samp su rigore il 23 settembre del 1984 ed anche il suo ultimo gol nel marzo 1991 sempre alla Sampdoria in trasferta. Una bellissima coincidenza. 2 – Demme è il secondo “Diego” a segnare in Serie A con il Napoli, dopo Maradona, che realizzò la sua ultima marcatura nella competizione nel marzo 1991, proprio in trasferta contro la Sampdoria. Nostalgia.#SampNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 3, 2020 L'articolo Demme è il secondo Diego a segnare in Serie A con il Napoli ilNapolista. ilnapolista

