Cyberpunk 2077 includerà oltre 70 'Street Stories'. La global illumination sarà 'mozzafiato' (Di lunedì 3 febbraio 2020) Cyberpunk 2077 è stato recentemente rinviato da CD Projekt RED per garantire ai giocatori un gioco rifinito in ogni sua parte.Questo significa che dovremo ancora aspettare circa sette mesi prima dell'uscita di Cyberpunk 2077. In un'intervista con OnMSFT, John Mamais di CD Projekt RED, ha rivelato alcune novità sul gioco. Ad esempio, mentre non è stato in grado di fornire una stima esatta sulla durata complessiva del gameplay, ha confermato che i giocatori troveranno circa 75 "Street Stories" a Night City."Non abbiamo un simulatore per calcolare la durata. In The Witcher 3, abbiamo inserito gli elementi open world molto tardi nel processo di sviluppo, quando avevamo solo due o tre persone che ci lavoravano o qualcosa del genere. Ora ci sono 15 persone focalizzate su queste quest".Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077: presenti oltre 70 'Street Stories', la global illumination sarà 'mozzafiato' secondo CDPR. - FM_Pagano : Cyberpunk 2077 e Street Story: le particolari quest saranno oltre settanta - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077: la VR 'non è ancora una strada praticabile' secondo CDPR. -