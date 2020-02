Coronavirus, un 17enne italiano è dovuto restare a Wuhan perché aveva la febbre (Di lunedì 3 febbraio 2020) Coronavirus, un 17enne italiano è dovuto restare a Wuhan perché aveva la febbre Sono rientrati oggi i 56 italiani rimasti bloccati a Wuhan, città focolaio dell’epidemia di Coronavirus in Cina. Tra loro però non c’è un nostro connazionale, un 17enne, che non è potuto salire sul volo organizzato dalle autorità italiane perché perché al momento della partenza aveva la febbre. Il ragazzo era andato in Cina nell’ambito di un programma di studio all’estero. Si trovava ospite di una famiglia a 400 chilometri da Wuhan e ha raggiunto la città per poter partire insieme al gruppo di italiani rimpatriati, ma poi non è potuto salire a bordo a causa della febbre. “Ha fatto il test e domani dovremmo avere il risultato”, ha detto Stefano Verrecchia, capo dell’Unità di Crisi della Farnesina. “La sua situazione è abbastanza calma, è curato da due signore ... tpi

