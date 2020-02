Coronavirus, oltre trecento le persone guarite dall’infezione (Di lunedì 3 febbraio 2020) 328 persone dimesse in Cina dopo essere guarite: lo rende noto la Commissione Nazionale per la Sanità cinese. Si è salvato anche un uomo di 88 anni, ma i contagiati aumentano. Si guarisce, di Coronavirus. Ed è una buona notizia. La Commissione Nazionale per la Sanità cinese ha comunicato infatti che, a ieri, sono ben … L'articolo Coronavirus, oltre trecento le persone guarite dall’infezione proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

