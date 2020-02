Coronavirus, la Lombardia chiede a Speranza che i bimbi dalla Cina stiano in isolamento (Di lunedì 3 febbraio 2020) Insieme a Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, anche la Lombardia ha firmato una lettera indirizzata al ministero della Salute per chiedere che oltre agli adulti anche i bambini vengano tenuti momentaneamente in isolamento una volta rientrati dalla Cina. Questo per cercare di rassicurare ulteriormente le famiglie spaventate dall'idea che i propri figli possano rimanere contagiati dal Coronavirus. Ma in Lombardia, ad oggi, non è stato accertato alcun caso. fanpage

