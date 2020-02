Coronavirus | la Cina chiede aiuto | “Mancano tute e mascherine”

Coronavirus - in Cina donna incinta contagiata partorisce : la figlia è sana : Coronavirus, in Cina donna incinta contagiata partorisce: la figlia è sana È nata sana la bambina venuta alla luce lo scorso 30 gennaio da una donna incinta contagiata dal Coronavirus. Sia la madre sia la bambina sono in condizioni stabili e la piccola non è risultata positiva al virus. A riportare la notizia è il China Daily, quotidiano in lingua inglese pubblicato in Cina. “Buone notizie!”, si legge in un tweet. “Una donna ...

Coronavirus - in Cina nata una bimba sana da mamma infetta : “Finalmente una buona notizia” : Una donna incinta infettata dal nuovo Coronavirus di Wuhan, che ha già ucciso 362 persone, ha dato alla luce una bambina in buona salute in un ospedale di Harbin, nella provincia di Heilongjiang, nel Nord della Cina. Dopo essere stata trovata positiva al virus, è stata sottoposta ad un cesareo d'urgenza ed ora entrambe si trovano in isolamento.Continua a leggere

Il figlio di Fabio Testi è bloccato in Cina a causa del Coronavirus : Tra le preoccupazioni dei concorrenti del Grande Fratello VIP di quest’anno di sicuro non rientra il nuovo coronavirus. Il regolamento del reality vieta infatti la possibilità di ricevere informazioni dall’esterno. Gli autori stanno però pesando di fare un’eccezione, data la recente notizia secondo la quale il figlio di Fabio Testi sarebbe bloccato in Cina a causa dell’emergenza sanitaria. Fabio Testi e gli altri concorrenti ignari ...

Il figlio di Fabio Testi non è bloccato in Cina dal Coronavirus : “Non vuole rientrare - il GF lo sa” : “Il figlio di Fabio Testi bloccato in Cina dal coronavirus, non può rientrare in Italia” si legge su alcuni siti a proposito del figlio del noto concorrente del Grande Fratello Vip. Fanpage.it ha sentito Maurizio Raimo, agente dell’attore, che smentisce la fake news: “Tutto falso, Fabio jr vive a Shanghai ed è sereno. Non ha intenzione di rientrare in Italia. La produzione del reality si è già sincerata che non stia accadendo nulla di ...

Coronavirus : primo morto fuori dalla Cina - 2000 contagiati e oltre 300 vittime : Un uomo di 44 anni è deceduto nelle Filippine. Pechino chiede aiuto all'Ue: 12 tonnellate di materiale protettivo già spedito. Intanto all’Istituto Spallanzani di Roma è stato isolato il virus

F1 - possibile scambio di date tra il GP di Cina e di Russia per la questione ‘Coronavirus’? : La questione ‘Coronavirus’ tiene banco in Cina e nel mondo. Sono tante le notizie relative al virus che sta creando non pochi problemi al viver quotidiano nella realtà asiatica e mondiale. Le cancellazioni di eventi sportivi nel territorio cinese sono all’ordine del giorno: l’ultima competizione in ordine di tempo è il GP di Formula E che avrebbe dovuto svolgersi il 21 marzo a Sanya. La paura però di un’epidemia ha ...

Riccardo Fogli nella bufera - la battutaccia sul Coronavirus : “Hai la febbre - sei stato in Cina?” : Il cantante dei Pooh ospite a Settimana Ventura Come ogni domenica su Rai Due è andata in onda una nuova puntata di Settimana Ventura, il programma condotto da Simona Ventura. Tra i vari ospiti, in studio era presente Riccardo Fogli che, a distanza di qualche mese dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi è tornato in televisione. E proprio sul piccolo schermo il cantante dei Pooh ha fatto una clamorosa gaffe che ha scatenato una serie ...

Coronavirus - il Vaticano aiuta la Cina : ecco come : Allarme Coronavirus, anche il Vaticano ora aiuta la Cina. Splendida iniziativa dalla Santa Sede per far fronte all’emergenza mondiale. Coronavirus, anche il Vaticano è sceso in campo per far fronte all’emergenza mondiale. come infatti riferisce il Global Times, tabloid del Quotidiano del Popolo, la Santa Sede ha inviato 600-700 mila mascherine in Cina per aiutare […] L'articolo Coronavirus, il Vaticano aiuta la Cina: ecco come ...

Coronavirus - attivato il ponte aereo con la Cina<br>Arrivati i 56 italiani : AGGIORNAMENTO 10.30 - È atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare, come da programma, l'aereo militare con i 56 italiani fatti rimpatriare dalla Cina a causa dell'emergenza da Coronavirus. Dopo i controlli medici effettuati sul posto, il gruppo di italiani è in fase di trasferimento presso il campus olimpico della città militare della Cecchignola, dove dovrà rimanere per un periodo massimo di 14 giorni, il periodo di incubazione del ...

Coronavirus - allarme in Cina : “Carenza di materiale medico” : Servono equipaggiamenti medici e materiale protettivo: questo l’allarme lanciato dal ministro degli Esteri. Intanto dal Vaticano arrivano nuove scorte di mascherine. Scoppia nuovamente l’allarme in Cina per la gestione dell’epidemia del Coronavirus. Stando alle ultime notizie che arrivano dal Paese asiatico, i dati relativi alla diffusione del genoma sembrano in diminuzione. Di contro sta aumentando […] L'articolo ...

Coronavirus - la Cina chiede aiuto : «Abbiamo urgente bisogno di mascherine e tute» : «Abbiamo urgente bisogno di maschere mediche, di tute protettive e di occhiali protettivi». È l’appello lanciato dal portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, che ha già provocato 362 morti e più di 17mila contagi in Cina. Un appello che è stato subito colto dal Vaticano che ha spedito in Cina circa 700mila mascherine. Il numero di vittime, infatti, ha superato quelli della Sars ...

Coronavirus - a Hong Kong lo sciopero dei medici : «Chiudere i confini con la Cina» – Le immagini : Si sposta su un altro fronte la protesta anti-cinese degli abitanti di Hong Kong. Centinaia di medici e paramedici stanno scioperando e manifestando a Hong Kong oggi, 3 febbraio, per chiedere al governo locale la chiusura del confine con la Cina. La decisione di scioperare è maturata nel corso del weekend: la richiesta è intesa come misura di tutela per bloccare il contagio del Coronavirus di Wuhan nella regione autonoma. L’ex colonia ...

Cina - il Coronavirus colpisce le Borse : in fumo 420 miliardi di dollari : Le Borse cinesi, tra Shanghai e Shenzhen, hanno mandato in fumo 420 miliardi di dollari in termini di capitalizzazione a causa delle perdite innescate dal timore del coronavirus: nel primo giorno di scambi dopo la lunga pausa del Capodanno cinese, Shanghai ha perso il 7,72%, Shenzhen il’8,41%. La Borsa di Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana ai minimi in tre mesi. Il Nikkei cede l’1,01% a quota 22.971,94, e una ...

Coronavirus - attivato il ponte aereo con la Cina<br>Oggi l'arrivo dei 56 italiani : È previsto per le 10 di questa mattina l'arrivo all'aeroporto di Pratica di Mare, sul litorale laziale alle porte di Pomezia, del volo messo a disposizione dal Ministero della Difesa con a bordo i 56 cittadini italiani che hanno scelto di fare ritorno dalla Cina dopo l'esplosione dell'epidemia di Coronavirus.Dieci italiani hanno preferito rimanere in Cina, mentre uno cittadino italiano intenzionato a rientrare in patria è stato costretto a ...