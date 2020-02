Carlotta Maggiorana GFV non sta bene, cosa succede? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Carlotta Maggiorana non riesce più a seguire i ritmi del reality, perciò lancia un appello al pubblico e chiede di farla uscire dalla casa Se ci sono concorrenti che dal GF Vip non vorrebbero mai uscire, ci sono anche quelli che non resistono e chiedono di andare a casa. E’ il caso dell’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, che da qualche giorno lamenta stanchezza e stress. La bella Carlotta ha confessato di non reggere più i ritmi del gioco durante una conversazione con Patrick. Così lancia un appello al pubblico per farla uscire dalla Casa, nella speranza che la ascolti. Il suo malessere interiore per la lontananza dalle persone che ama continua a farsi sentire. Più volte la Maggiorana è stata nominata dai concorrenti del Grande Fratello Vip per farla tornare dalla sua famiglia, ma non è accaduto nulla. Ogni volta ha superato le nomination, il che vuol dire che da casa Carlotta viene ... kontrokultura

