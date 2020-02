Borsa. Tokyo perde l'1,41% in apertura

Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in sostenuto calo, in seguito alla correzione di venerdì degli indici azionari Usa, e le preoccupazioni degli investitori sull'espansione del coronavirus cinese. Il Nikkei perde l'1,41% a quota 22.877,50, cedendo 327 punti. L'incertezza delle possibili ripercussioni sull'economia globale si riflette sul mercato dei cambi, con lo yen che si rafforza sul dollaro a 108,30, e a un livello di 120,10 sull'euro.(Di lunedì 3 febbraio 2020) Ladiavvia la prima seduta della settimana in sostenuto calo, in seguito alla correzione di venerdì degli indici azionari Usa, e le preoccupazioni degli investitori sull'espansione del coronavirus cinese. Il Nikkeil'1,41% a quota 22.877,50, cedendo 327 punti. L'incertezza delle possibili ripercussioni sull'economia globale si riflette sul mercato dei cambi, con lo yen che si rafforza sul dollaro a 108,30, e a un livello di 120,10 sull'euro.(Di lunedì 3 febbraio 2020)

