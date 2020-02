Antonio Zequila attacca ancora Patrick Pugliese al GF Vip: “Escremento” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, Patrick Pugliese ancora nel mirino di Antonio Zequila: “E’ un escremento della natura” Antonio Zequila, a cena con gli altri concorrenti del GF Vip, ha fatto nuove clamorose dichiarazioni contro Patrick Pugliese. Difatti il popolare attore pare davvero non sopportare quest’ultimo, sfruttando ogni occasione per attaccarlo e offenderlo. Cosa ha detto stavolta? L’attore, con un sorriso beffardo stampato sul volto, ha dichiarato quanto segue: “Lui è un residuo dei concorrenti dei GF passati…Ce l’hanno mandato qua per creare lo scompiglio…Lui è un escremento della natura…Sangue, escrementi e siero…Patrick eccolo là…Questa mer*a…” E gli altri inquilini del GF Vip 2020, invece di intervenire per difendere Patrick Pugliese, hanno riso di gusto. Ovviamente il pubblico a casa si è ... lanostratv

