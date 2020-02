Super Bowl 2020, cose da sapere (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Super Bowl 2020 andrà in scena nella serata del 2 febbraio 2020. Il più grande evento sportivo americano, che paralizza una nazione intera di fronte a uno schermo, è sicuramente un avvenimento significativo. Ma per quale motivo? Ecco tutto quello che dovete sapere. Il Super Bowl è l’evento televisivo e sportivo più seguito dell’anno. Una settimana dopo la consegna dei Grammy Awards e a una settimana esatta dalla consegna degli Oscar 2020, ecco che questa sarà la notte della finale del campionato più seguito di tutto il paese. A giocarsi l’ambito premio saranno i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. La finale del football americano si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami. Dagli anni Settanta rappresenta un appuntamento fisso: da allora, non a caso, nove delle dieci trasmissioni più viste nella storia della tv americana sono proprio le finali del ... bigodino

