Sud, Severino Nappi: “Sardine e PD due facce della stessa medaglia” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“L’appello delle “Sardine” a Provenzano mi ha fatto venire in mente La Settimana Enigmistica. Ve la ricordate la rubrica “Trova le differenze?” Due disegni praticamente uguali tranne minuscoli dettagli da trovare con la lente d’ingrandimento. Ecco. La differenza tra i bla bla sul Sud delle Sardine e quelli di sempre del Pd dimostrano quanto, dietro la retorica nuovista, si nasconda la stessa matrice. Insomma, la verità è che questi “ragazzi per caso” sono l’altra faccia della stessa medaglia. Sono la versione “casual” della doppia morale, dei luoghi comuni e dell’ipocrisia della sinistra in doppiopetto”. E’ quanto dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto. L'articolo Sud, Severino Nappi: “Sardine e PD due facce della stessa medaglia” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

