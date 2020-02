Sanremo 2020, Achille Lauro – “Me ne frego” (Di domenica 2 febbraio 2020) Assieme a Mahmood, Achille Lauro è stata la rivelazione del Festival 2019. Primo trapper (ma ormai svincolato dalla trap) a salire sul palco dell’Ariston, Lauro anche quest’anno promette scintille, tra svolte mistiche francescane, improvvisazioni artistiche in piazza e chissà a Sanremo cosa combinerà e scombinerà, magari. Quel che è certo è che Achille Lauro, rispetto all’anno scorso, in continuo rinnovamento artistico, abbandonerà le vesti della rockstar maledetta che si interrogava sui dubbi e sul disagio di un’intera generazione. Quest’anno Achille Lauro si presenta in gara con Me ne frego (che non ha nulla a che vedere con citazioni fasciste) e con un brano molto più intimo, ma sempre ricco di chitarroni rock, che ruota attorno al tema delle relazioni amorose tossiche, in cui il protagonista sa di essere usato e in cui si sente truffato e preso in giro, ma al ... open.online

