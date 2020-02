Milano, accoltellamento nella notte: un uomo finisce in ospedale (Di domenica 2 febbraio 2020) Un cinquantenne è stato accoltellato nella notte mentre dormiva su una panchina in viale Ca' Granda a Milano per mano di ignoti. Soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, ha riportato ferite a collo, schiena e volto, ma non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri per risalire al responsabile. fanpage

