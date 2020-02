Mattia Fraschini è stato alla fine trovato: per lui nulla da fare (Di domenica 2 febbraio 2020) Il 24enne di Cesenatico, scomparso in Australia sulle Blue Mountains, è stato ritrovato morto. Le ricerche duravano da una settimana. E’ stato ritrovato il cadavere di Mattia Fraschini, il 24enne di Cesenatico che era scomparso da una settimana in Australia. Il giovane, che da due anni si era trasferito a Sidney, era sparito una settimana … L'articolo Mattia Fraschini è stato alla fine trovato: per lui nulla da fare proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

