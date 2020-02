Londra, polizia spara a uomo armato di coltello: “È terrorismo” (Di domenica 2 febbraio 2020) Londra, polizia spara a uomo armato di coltello: “È terrorismo” Domenica 2 febbraio un uomo ha accoltellato più perone a Londra prima di essere ucciso dalla polizia che ha parlato di “atto di terrorismo“. L’uomo ucciso dalla polizia a colpi d’arma da fuoco a Lime Steet, nel Sud della capitale in Gran Bretagna, aveva accoltellato diverse persone. Lo riporta Sky News. Qualcuno sarebbe rimasto ferito, ma non si hanno dettagli sulle conseguenze. La polizia indaga per terrorismo. ***Notizia in aggionamento Leggi anche: Attacco a Londra, uomo accoltella passanti: ucciso dalla polizia. 3 morti. “Il killer legato a gruppi di matrice islamica” tpi

MediasetTgcom24 : Londra, uomo accoltella più persone e la polizia lo uccide. Scotland Yard: è terrorismo - antoguerrera : ++ Attacco terroristico a Londra: diversi accoltellati ++ Cosi lo definisce la polizia. Avvenuto a Streatham, peri… - Maria37887076 : RT @Sara300149: Attacco terroristico a Londra, ufficiale della polizia spara ad un 'diversamente Inglese' dopo che questo aveva accoltellat… -