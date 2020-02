LIVE Udinese-Inter 0-2, Serie A calcio in DIRETTA: raddoppia Lukaku su rigore! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76′ Fuori Sema e dentro Zeegelaar per l’Udinese. 74′ Gooooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuu, pallone in rete, spiazzato Musso, Udinese-Inter 0-2. 72′ Sanchez riesce a scappare con un rimpallo e trova il RIGORE per essere stato travolto da Musso. 70′ Dopo un buona partita, l’Udinese per la prima volta è in seria difficoltà, stanchezza nella squadra di casa. 68′ Miracolo di Musso che respinge a mano aperta un tentativo di Lukaku a 2 metri dalla porta. 66′ Vecino prova il tiro da fuori, Becao mura con il corpo. 64′ Gooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, con il sinistro sotto le gambe del centrale dell’Udinese, Lukaku non perdona, Udinese-Inter 0-1. 62′ Lukaku per Sanchez che arriva al tiro, para Musso. 60′ Sema arriva al cross per De Paul che in ... oasport

Inter : ANTONIO CONTE LIVE - La conferenza del mister alla vigilia di Udinese-Inter - fcin1908it : LIVE #UdineseInter 0-2: 76' Barella serve Young che rientra ma tira alto - sportli26181512 : Udinese-Inter, la MOVIOLA LIVE: contatto in area tra Skrinar e Okaka, Di Bello lascia correre: In scena il posticip… -