Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 2 febbraio 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) Torna domenica 2 febbraio 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 2 febbraio 2020 Nel nuovo appuntamento con il salotto di Barbara D’Urso si affronteranno argomenti interessanti. Innanzitutto sarà presente Luigi Favoloso che dovrà vedersela con sua madre Loredana Fiorentino e con Nina Moric. Raz Degan dovrà vedersela con le 5 sfere, mentre arriverà in studio Rita Rusic, ultima eliminata dal Grande Fratello Vip. Sempre in tema del reality show, assisteremo al confronto tra Salvo Veneziano e Platinette. Eva Robins farà una rivelazione scottante su un concorrente della Casa. Inoltre ospite di Barbara D’Urso sarà anche Ivan Gonzalez, che si sottoporrà alla macchina della verità. Infine interverranno anche ... cubemagazine

