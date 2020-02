Lazio Spal, i convocati di Inzaghi: c’è Luis Alberto, out Correa (Di domenica 2 febbraio 2020) Lazio Spal, la lista dei convocati di mister Inzaghi in vista del match contro la squadra di Semplici in programma alle 15:00 Oggi pomeriggio all’Olimpico la Lazio sfiderà la Spal nel match in programma alle 15:00. Ecco la lista dei convocati del tecnico biancoceleste Inzaghi. Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Lukaku, Marusic, Radu, Silva, Vavro Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Minala, Parolo Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DmlFranco : @gamblingtipss Lazio vs Spal - LazionewsEu : #LazioSpal, i convocati di #Inzaghi: #LuisAlberto in lista, quattro assenze pesanti #sslazio #ForzaLazio… - LALAZIOMIA : -