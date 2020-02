Infortunio Handanovic, problema al metacarpo. Ecco quanto rischia di stop (Di domenica 2 febbraio 2020) Infortunio Handanovic, il portiere rimedia un problema al quinto metacarpo della mano. Conte rischia di perdere il portiere per un mese L’Inter si è svegliata con il problema legato a Samir Handanovic. Il portiere e capitano nerazzurro non sarà oggi in campo contro l’Udinese e rischia di rimanere ai box per circa un mese. Per lui Infortunio al quinto metacarpo della mano. Antonio Conte sarà quindi costretto ad affidarsi al secondo Padelli, per quello che sarebbe il suo debutto con la maglia del club milanese. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Inter, #Handanovic si ferma. Le ultime - demircivj : Infortunio ad un dito della mano per #Handanovic . Gioca #Padelli . Io : - InterClubIndia : RT @DiMarzio: #Inter, #Handanovic si ferma. Le ultime -