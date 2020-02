GF Vip, Salvo Veneziano contro Serena Enardu: “È lì solo per i soldi” (Di domenica 2 febbraio 2020) È guerra aperta tra concorrenti (ex e nuovi) del GF Vip. Salvo Veneziano non ha digerito la scelta di far nuovamente entrare Serena Enardu all’interno della casa più spiata d’Italia, e questa volta per rimanerci. Gli autori della trasmissione, opponendosi alla volontà del pubblico (che avevano precedentemente deciso, tramite il televoto, di impedire alla donna di diventare una nuova concorrente), l’ex compagna di Pago è stata fatta nuovamente entrare nella casa. E, questa volta, per rimanerci. Il tutto è accaduto durante l’ultima puntata del reality show, andata in onda venerdì 31 gennaio. Una scelta che ha dato molto di cui parlare. Salvo Veneziano indignato con il GF Vip Chi non si è assolutamente trattenuto dal dire la sua è stato Salvo Veneziano, ex concorrente del GF Vip che ne è stato escluso a causa delle sue dichiarazioni sessiste e volgari su Elisa De Panicis. Lo ha fatto sui ... velvetgossip

