Djokovic-Thiem in tv oggi, Finale Australian Open 2020: orario, programma, streaming (Di domenica 2 febbraio 2020) oggi alle 9.30 italiane (diretta tv su Eurosport), sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), andrà in scena la Finale del singolare maschile degli Australian Open 2020. Novak Djokovic e Dominic Thiem si contenderanno il titolo del primo Slam dell’anno del tennis in un atto conclusivo non del tutto previsto. L’austriaco è stato un po’ la sorpresa di questo torneo e si è permesso il lusso di eliminare nel proprio percorso (quarti di Finale) il n.1 del mondo Rafael Nadal, indubbiamente il principale avversario di Djokovic in questo Major. Ieri, poi, con lo score di 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4) in tre ore e 42 minuti, è caduto anche il tedesco Sascha Zverev. Dal canto suo Nole vorrà far valere la sua storia. Nessuna sorpresa e nessun colpo di scena nella semiFinale, opposto a un menomato Roger Federer. Il 7-6 (1) 6-4 6-3 è valso al tennista nativo di Belgrado la ... oasport

