Dimissioni Mastella, il commento di Domenico Mauro (FI) (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del commissario provinciale di Forza Italia, Domenico Mauro, sulle Dimissioni rassegnate dal Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nella giornata odierna. “Lo sciacallaggio messo in atto negli ultimi mesi ai danni del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, non si ferma nemmeno di fronte alle Dimissioni protocollate questa mattina dal primo cittadino. Anzi, proprio il passo indietro di Mastella moltiplica aspirazioni e velleità di guida del Comune Capoluogo. Così il signor Angelo Moretti, ormai già da tempo in campagna elettorale, si prende la briga di commentare anche sulle testate giornalistiche la scelta di rassegnare l’incarico di domenica. Un atto di protervia secondo Moretti che critica oggi i tempi dell’amministrazione, indipendentemente dal fatto che in questi anni ... anteprima24

