CorSport: Samp-Napoli, Lobotka titolare, Mertens e Koulibaly in panchina, dubbio Hysaj-Maksimovic (Di domenica 2 febbraio 2020) Fabian Ruiz non ci sarà, con la Sampdoria. L’influenza lo ha messo ko, dunque salterà la trasferta di Genova. “Ha la febbre molto alta e svariati problemi legati al virus influenzale che, a onor del vero, sta spopolando in città. una ricaduta, comunque, perché dopo averla già combattuta e smaltita, fino a rientrare al lavoro in palestra venerdì, ieri si è arreso definitivamente”. Al suo posto, scrive il Corriere dello Sport, ci sarà Lobotka dal primo minuto, accanto a Zielinski e Demme. Tutto ancora incerto in difesa. “Maksimovic ha recuperato, è pronto, ma Gattuso non ha ancora deciso se puntare su Nikola il serbo al fianco di Manolas oppure se confermare Di Lorenzo al centro e Hysaj a destra”. Verso la convocazione Mertens e Koulibaly, ma entrambi andranno in panchina. Mentre la posizione di Allan ancora non è definita. Il tridente sarà composto da Callejon, Milik e Insigne. Mentre ... ilnapolista

