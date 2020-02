Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2020: Jarl Magnus Riiber in fuga solitaria dopo il Triple di Seefeld (Di domenica 2 febbraio 2020) Jarl Magnus Riiber si è confermato ancora una volta il dominatore della stagione portando a casa tre successi consecutivi nel weekend e aggiudicandosi il Triple di Seefeld, in Austria. Con i 300 punti raccolti nel fine settimana, il norvegese ha allungato ulteriormente nella Classifica generale di Coppa del Mondo nei confronti del connazionale Joergen Graabak, secondo a -409, e del tedesco Vinzenz Geiger, terzo a -475 dalla vetta. In casa Italia, Samuel Costa perde un po’ di terreno ed è 18° mentre Alessandro Pittin occupa la 22ma piazza. Di seguito la Classifica generale aggiornata di Coppa del Mondo di combinata nordica dopo il Triple di Seefeld: Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 2019-2020: 1. Jarl Magnus Riiber (Norvegia) 1260 2. Joergen Graabak (Norvegia) 851 3. Vinzenz Geiger (Germania) 785 4. Jens Luraas Oftebro (Norvegia) 606 5. Fabian Riessle (Germania) 492 6. ... oasport

