Book of Travels: gli sviluppatori di Shelter annunciano la beta privata del loro "piccolo" MMORPG (Di domenica 2 febbraio 2020) Lo scorso anno, Might and Delight, gli sviluppatori dietro le gemme indie Shelter e Shelter 2, dichiararono di aver iniziato i lavori su un nuovo progetto e che non si sarebbe trattato di Shelter 3 (comunque in lavorazione), ma di qualcosa di unico e particolare. Si trattava di Book of Travels, un "piccolo MMORPG" che avrebbe garantito un'esperienza RPG sociale diversa da tutto il resto.In Book of Travels, i giocatori dovranno esplorare un vasto mondo di gioco che richiederà la collaborazione di tutti, fra risoluzioni di enigmi e pericoli vari. Non esiste un inizio, una fine o un obiettivo, solo infinite possibilità di roleplay. La campagna Kickstarter per finanziare questo progetto si è conclusa positivamente e, da quel momento, siamo rimasti in solenne attesa di nuove informazioni sul titolo.Nella giornata di oggi, finalmente, gli sviluppatori hanno confermato che, a partire da ... eurogamer

