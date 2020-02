Bandi e borse di studio, la rassegna della domenica (Di domenica 2 febbraio 2020) La rassegna di oggi è incentrata sull’offerta nei settori dell’Arte, dei Beni culturali e del Turismo. Storia dell’architettura e dello spettacolo – Reggio Calabria, Milano e Udine L’Università Mediterranea di Reggio Calabria assumerà a tempo determinato un ricercatore in restauro e storia dell’architettura. Per fare domanda bisogna essere in possesso di un dottorato di ricerca. La scadenza è il 6 febbraio, trovate ulteriori informazioni qui. Anche a Milano il Politecnico indice un concorso per un ricercatore in restauro e storia dell’architettura a tempo indeterminato. In questo caso la scadenza è il 7 febbraio, per leggere il bando cliccate qui. L’Università di Udine invece ha Bandito un concorso per un posto da ricercatore in arti dello spettacolo e audiovisivo a tempo determinato, con scadenza il 13 febbraio. ... open.online

