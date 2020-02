Australian Open, Novak Djokovic trionfa per l’ottava volta: Thiem battuto al quinto set (Di domenica 2 febbraio 2020) L’ottava meraviglia a Melbourne. Novak Djokovic conquista ancora gli Australian Open, lo Slam che ormai è diventato casa sua. Questa volta l’austriaco Dominic Thiem ce l’ha messa tutta per provare a rubare lo scettro a Nole, che però come sempre ha saputo incassare e reagire, sotto due set a uno, fino al trionfo al quinto set. Il punteggio finale recita 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Per Djokovic è il 17esimo sigillo in un torneo del Grande Slam: Rafa Nadal (19) e Roger Federer (20) sono ormai vicinissimi. L'articolo Australian Open, Novak Djokovic trionfa per l’ottava volta: Thiem battuto al quinto set proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

WeAreTennisITA : KING OF AUSTRALIA! ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Il regime dei Fab 3 non abdica: Djokovic batte Thiem per 6-4 4-6 2-6 6-4 6-4 e… - SkySport : ? #AusOpen, vince Novak #Djokovic ?? In finale battuto #Thiem 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 ?? Per Djokovic 8° titolo all'… - Eurosport_IT : CI SIAMO: É IL GIORNO DELLA FINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN! ???????? Parole, sudore, giocate ed emozioni dei protagonist… -