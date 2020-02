Australian Open 2020, il doppio maschile va a Rajeev Ram e Joe Salisbury (Di domenica 2 febbraio 2020) Si è concluso il torneo di doppio maschile degli Australian Open di tennis: a trionfare è stata la coppia numero 11 del tabellone, composta dallo statunitense Rajeev Ram e dal britannico Joe Salisbury, i quali hanno sconfitto la coppia di casa, che aveva ricevuto una wild card, formata dagli Australiani Luke Saville e Max Purcell per 6-4 6-2 dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Nel primo set la coppia anglo-americana non sfrutta diverse occasioni, mancando cinque palle break nel terzo game ed una nel quinto. Lo strappo è nell’aria e si concretizza nel settimo gioco, quando la coppia Australiana riesce ad annullare soltanto la prima delle tre occasioni consecutive concesse. Confermato l’allungo, arrivano anche due set point, ma gli Australiani si salvano. Nel decimo game però Ram e Salisbury chiudono la contesa dopo aver perso appena quattro punti in cinque turni al ... oasport

