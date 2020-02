Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 09:30 (Di sabato 1 febbraio 2020) Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCOLazioNE E’ NELLA NORMA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE 147 BRACCIANESE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA I COMUNI DI VEJANO E BARBARANO RomaNO: SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 09:30 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

