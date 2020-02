Silvio Orlando: “Essere napoletani è una condanna, nei nostri confronti c’è una speranza enorme” (Di sabato 1 febbraio 2020) La Stampa intervista Silvio Orlando. Tra i temi anche il suo rapporto con la sua città, Napoli. «La mia generazione ha sentito il peso dell’essere napoletani. È un’eredità enorme e insostenibile che ti limita, che quasi ti condanna. Tutto, se vuole, deriva da questa enorme speranza che c’è nei nostri confronti». Orlando dichiara di non sentirsi sempre pienamente parte della città. «Io e Sorrentino siamo due napoletani molto simili. Proveniamo entrambi dal quartiere Vomero, che è molto distante dal cuore della città: la guardiamo dall’alto, e non sentiamo di farne parte fino in fondo, e questo ci ha aiutato a trovare anche altre cose: altre visioni, altri stimoli». Ma è difficile staccarsi dalle radici, ammette. «E infatti, poi, ci ritorniamo sempre. Ma è necessario riuscire a non esserne schiavi e a tenere a freno le aspettative». L'articolo Silvio Orlando: “Essere ... ilnapolista

napolista : Silvio #Orlando: “Essere #napoletani è una condanna, nei nostri confronti c’è una speranza enorme” Intervista a La… - agasso_domenico : RT @LaStampa: Silvio Orlando è protagonista di “The New Pope” di Paolo Sorrentino : la prossima settimana in onda su Sky Atlantic il finale… - casertaweb : Silvio Orlando al Teatro Parravano di Caserta in “Si nota all’imbrunire” di Lucia Calamaro -