Scaletta prima serata Sanremo 2020, programma e ospiti del 4 febbraio (Di domenica 2 febbraio 2020) Parte martedì 4 febbraio 2020 il 70° Festival di Sanremo. Alla conduzione c'è Amadeus, direttore artistico della kermesse canora dedicata alla musica italiana. La Scaletta della prima serata di Sanremo 2020 prevede le esibizioni dei primi 12 Campioni in gara (i restanti 12 si esibiranno nella seconda serata ci mercoledì 5 febbraio 2020). Non solo la gara Big: la Scaletta della prima serata di Sanremo 2020 prevede anche l'esibizione di alcuni ospiti. TUTTO SU Sanremo 2020: CANZONI, CANTANTI E ospiti Il programma della prima serata di Sanremo 2020, martedì 4 febbraio 2020 Cosa vedremo nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2020? Il programma è ormai noto e comprende le performance degli artisti in gara nella categoria dei Campioni e delle Nuove Proposte ma anche diversi ospiti sul palco. Grande attesa c'è per la presenza di Tiziano Ferro, all'Ariston tutte ... optimaitalia

OptiMagazine : Scaletta prima serata Sanremo 2020, programma e ospiti del 4 febbraio - tornerasereno : @teddybeatlesday Adesso le pretendo tutte in scaletta, così possiamo piangere senza ritegno (Quella di Good riddan… - IvanRuggy : Mi immagino Ricardo Rodriguez sulla scaletta dell'aereo che appena prima di salire ha fatto una giravolta su se ste… -