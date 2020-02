Sampdoria-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv (Di sabato 1 febbraio 2020) Sampdoria-Napoli è la sfida che chiude la ventiduesima giornata di Serie A: i dubbi di Ranieri e Ancelotti e tutti i modi per seguire il match. Sampdoria-Napoli C’è bisogno di conferme. Dopo la vittoria sulla Juventus, Gattuso è in cerca di nuovi successi e soprattutto di nuovi punti, prima di poter ufficialmente dichiarare chiusa la crisi del Napoli. A Genova con la Sampdoria, lunedì sera, a un Napoli rafforzato sia dalle presenze dei nuovi acquisti, sia dal ritorno di alcuni infortunati lungo degenti, si offre una prima occasione per dimostrare che le paure e il buio sono solo un brutto ricordo e che il futuro è decisamente più roseo. A Marassi l’allenatore potrà finalmente disporre, oltre che di Demme e Lobotka, già del tutto inseritisi nella squadra, anche di Politano che rappresenta per Gattuso la migliore alternativa possibile a Callejon. Ma non solo. A Genova il ... 2anews

sscnapoli : ?? #SampdoriaNapoli, i precedenti ???? - sscnapoli : ?? #SampdoriaNapoli, arbitra La Penna di Roma ???? - sscnapoli : ?? #SampdoriaNapoli informazioni per la vendita biglietti settore ospiti ???? -