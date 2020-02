Questo smartphone avrà una ricarica rapida da record: si parla di 80 watt (Di sabato 1 febbraio 2020) Nubia pensa a una nuova ricarica rapida da 80 watt, che potremmo vedere già fra meno di un mese al MWC 2020 con Nubia Red Magic 5G. Ecco tutto quello che sappiamo, comprese le specifiche e i dettagli della tecnologia. L'articolo Questo smartphone avrà una ricarica rapida da record: si parla di 80 watt proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

MerloolreM : @nokioteca Ci credo che calano, per un intero anno non hanno presentato smartphone degni di questo nome.????? - DigitalicMag : L’Europa impone il caricabatteria unico per tutti gli smartphone, questo comporta che sarà vietato il connettore Li… -