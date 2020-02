Previsioni Meteo, massima Allerta per il 5 Febbraio: sbalzo termico record, con crollo di 20°C in poche ore (Di sabato 1 febbraio 2020) Previsioni Meteo – Nel corso della prossima settimana, assisteremo in sede Mediterranea, a una sorta di prova di forza da parte delle due figure bariche principali invernali e contendenti il nostro bacino. Da una parte avremo l’anticiclone subtropicale che, oramai, ha egemonizzato la prima parte dell’inverno, attribuendosi un vantaggio parziale in questa partita stagionale e, in affronto, il fronte subpolare che, evidentemente conscio di soccombere in questa stagione, tenterà un sussulto, quasi a voler dimostrare che c’è anche esso, con voglia di riscatto. A pagarne le spese, in questo sfoggio di forze, sarà l’Italia giusto in corrispondenza della quale, i due attori invernali decideranno l’affronto. In circa 48/60 ore si deciderà tutto, poiché l’alta subtropicale sembra avere un alleato, ossia un poderoso flusso atlantico il quale costituirà ... meteoweb.eu

