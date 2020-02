Paola Marella malattia, tumore al seno: «In un anno mi sono sottoposta a sei interventi» (Di sabato 1 febbraio 2020) «Se oggi sto bene devo ringraziare il radiologo», comincia così l’intervista ad Ok Salute e Benessere di Paola Marella, conduttrice e architetto milanese, che ha scoperto qualche tempo fa di avere un tumore al seno. «La mia è una storia di prevenzione e oggi, a distanza di sette anni da quello che è mi è successo, ho capito che può essere d’aiuto, o di conforto, per molte donne», ha detto la 56enne al timone di programmi di successo come A te le chiavi, su La7, e Un sogno in affitto, in onda su Sky Uno. Paola Marella malattia, tumore al seno: «In un anno mi sono sottoposta a sei interventi» «Noi donne, si sa, siamo molto attente e, non appena percepiamo qualcosa che non ci convince, andiamo dal ginecologo. In più ho anche una piccola storia di familiarità, perché mia nonna ha avuto un cancro al seno, e in generale in famiglia qualche «intoppo» c’è stato. Poi, a 35 anni, ho ... urbanpost

