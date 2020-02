Muguruza-Kenin in tv oggi, Finale femminile Australian Open 2020: orario, programma, streaming (Di sabato 1 febbraio 2020) oggi 1° febbraio (ore 09.30) andrà in scena la Finale femminile degli Australian Open 2020 tra Garbine Muguruza e Sofia Kenin. La spagnola parte con i favori del pronostico. Nell’autoritario 2-0 con il quale ha superato in semiFinale Simona Halep la numero trentadue del mondo ha messo in mostra il meglio del proprio repertorio. Ottimo ritmo al servizio, dritto potente e preciso oltre che un rovescio molto solido. Va da sé che nella Finale di uno Slam tutto è possibile. Per Kenin si tratta della prima Finale Slam della carriera. A soli 21 anni la tennista statunitense potrà giocarsi le sue chance anche se, almeno sulla carta, parte leggermente sfavorita. In realtà le possibilità di vittoria in semiFinale contro la numero uno del ranking mondiale e tennista di casa Ashleigh Barty erano decisamente inferiori eppure è riuscita a rifilarle un secco 2-0. Nell’unico precedente, ... oasport

