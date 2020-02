Marco Fantini chi è: età, carriera e vita privata del compagno di Beatrice Valli (Di sabato 1 febbraio 2020) Conosciamo meglio la storia di Marco Fantini: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’ex tronista di Uomini e Donne Marco Fantini nasce a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre 1991. Inizia a lavorare come cameriere, poi dà il via alla carriera di modello. Partecipa ad Uomini e Donne come corteggiatore … L'articolo Marco Fantini chi è: età, carriera e vita privata del compagno di Beatrice Valli è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

gossipblogit : Beatrice Valli: Marco Fantini, figli, età, incinta - zazoomnews : Beatrice Valli: Marco Fantini figli età incinta - #Beatrice #Valli: #Marco #Fantini - gossipblogit : Marco Fantini: età, scelta, altezza, figli -